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Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve

Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve

Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : RD 922 Bois du Fûmat

Ville : 12260 Villeneuve

Département : Aveyron

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 13.5 Tarif de base plein tarif Repas tête de veau

Villeneuve

Vide-greniers au Resto Campagne

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR
13.5
Tarif de base plein tarif
Repas tête de veau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez nombreux au vide grenier du Resto Campagne !
Restauration sur place. Tête de veau à partir de 9h. Réservation conseillée. 13.5  .

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 79 77 

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English :

Come one, come all to the Resto Campagne garage sale!

L’événement Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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