Villeneuve

Vide-greniers au Resto Campagne

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Repas tête de veau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez nombreux au vide grenier du Resto Campagne !

Restauration sur place. Tête de veau à partir de 9h. Réservation conseillée. 13.5 .

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 79 77

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English :

Come one, come all to the Resto Campagne garage sale!

L’événement Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)