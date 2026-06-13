Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve
Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve dimanche 5 juillet 2026.
Villeneuve
Vide-greniers au Resto Campagne
RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
13.5
Tarif de base plein tarif
Repas tête de veau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez nombreux au vide grenier du Resto Campagne !
Restauration sur place. Tête de veau à partir de 9h. Réservation conseillée. 13.5 .
RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 79 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Resto Campagne garage sale!
L’événement Vide-greniers au Resto Campagne Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)
- Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve 21 juin 2026
- Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve 22 juin 2026
- Campagne de débroussaillage des chemins ruraux Villeneuve 25 juin 2026
- Les 3 et 6 heures de Villeneuve lancez-vous le défi ! Villeneuve 27 juin 2026
- Bourse aux armes militaires Villeneuve 28 juin 2026