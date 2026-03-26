Villeneuve

Exposition de véhicules militaires et bourse militaria

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Avec les passionnés de l’association, venez enrichir vos connaissances sur le thème des appareils militaires durant la période du débarquement en 1944.

Venez assister à des animations sur le thème des engins militaires de la seconde guerre mondiale.

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Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 13 67 85 85 pmm44.12@gmail.com

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English :

Join the association’s enthusiasts to learn more about military aircraft during the D-Day landings in 1944.

Come and see animations on the theme of World War II military machines.

L’événement Exposition de véhicules militaires et bourse militaria Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)