Exposition de véhicules militaires et bourse militaria Villeneuve
Exposition de véhicules militaires et bourse militaria Villeneuve dimanche 28 juin 2026.
Villeneuve
Exposition de véhicules militaires et bourse militaria
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Avec les passionnés de l’association, venez enrichir vos connaissances sur le thème des appareils militaires durant la période du débarquement en 1944.
Venez assister à des animations sur le thème des engins militaires de la seconde guerre mondiale.
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Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 13 67 85 85 pmm44.12@gmail.com
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English :
Join the association’s enthusiasts to learn more about military aircraft during the D-Day landings in 1944.
Come and see animations on the theme of World War II military machines.
L’événement Exposition de véhicules militaires et bourse militaria Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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