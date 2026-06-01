Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve
Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve lundi 22 juin 2026.
Villeneuve
Tous en selle pour le don d’organes
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Un événement sportif et solidaire ouvert à tous.
1er départ à 13h du Sol de la Dîme à Villeneuve
2ème départ à 14h à Intersport à Villefranche
Arrivée à 16h place des Conques devant la Mairie .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 40 72 26 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sports and solidarity event open to all.
L’événement Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)
- Spectacle Un truc drôle par Les Simonins Villeneuve 12 juin 2026
- Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve 21 juin 2026
- Campagne de débroussaillage des chemins ruraux Villeneuve 25 juin 2026
- Les 3 et 6 heures de Villeneuve lancez-vous le défi ! Villeneuve 27 juin 2026
- Bourse aux armes militaires Villeneuve 28 juin 2026