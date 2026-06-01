Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve lundi 22 juin 2026.

Villeneuve

Tous en selle pour le don d’organes

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Un événement sportif et solidaire ouvert à tous.

1er départ à 13h du Sol de la Dîme à Villeneuve

2ème départ à 14h à Intersport à Villefranche

Arrivée à 16h place des Conques devant la Mairie .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 40 72 26 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sports and solidarity event open to all.

L’événement Tous en selle pour le don d’organes Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)