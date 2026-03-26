Campagne de débroussaillage des chemins ruraux Villeneuve
Campagne de débroussaillage des chemins ruraux Villeneuve jeudi 25 juin 2026.
Villeneuve
Campagne de débroussaillage des chemins ruraux
Place des Conques Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-25
Campagne de débroussaillage des chemins ruraux, portée par la mairie, en partenariat avec les associations villeneuvoises participantes.
C’est l’association Le Randonneur qui assurera le suivi de l’opération. Du matériel sera mis à disposition et devra être réservé. Pour participer, il faut s’inscrire auprès de Jean Roumec (06 70 45 88 54) ou Christian Gardelle (06 84 82 61 06). .
Place des Conques Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 60 38
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English :
Campaign to clear undergrowth from rural paths, run by the town council in partnership with participating Villeneuve associations.
L’événement Campagne de débroussaillage des chemins ruraux Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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