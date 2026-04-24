Villeneuve

Concert à l’Amassada

10 Boulevard Cardalhac Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Soirée Anniversaire VENEZ SOUFFLER LES BOUGIES pour les 2 ans du bar !

Et oui ça fait déjà 2ans que l’on partage des moments de bonheur avec vous les amis !

De ce fait nous devons bien FÊTER ça ensemble …

Apéritif offert de 18h à 19h … Concerts, bières artisanales, repas sur place et bonne ambiance, on vous attend nombreux

Au programme

– Basile: chansons à texte

-Shtrüdel: Rock-Pop

-KOS: Rock progressif

-Brian De Palma: DJset Electro .

10 Boulevard Cardalhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 19 46

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English :

Anniversary party: come and blow out the corks for the bar’s 2nd birthday!

L’événement Concert à l’Amassada Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)