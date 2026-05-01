Concert Chœur et Orgue Villeneuve
Concert Chœur et Orgue Villeneuve dimanche 31 mai 2026.
Villeneuve
Concert Chœur et Orgue
Place de l’église Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez assister à la chorale Euphonie à l’église de Villeneuve.
La chorale de Montbazens donnera un concert sous la direction de son chef de chœur, Isabelle Bertoli, chanteuse professionnelle et coach vocal. Elle sera accueillie à l’orgue par l’organiste Sébastien Rébé. 10 .
Place de l’église Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 40 08
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English :
Join the Euphonie choir at Villeneuve church.
L’événement Concert Chœur et Orgue Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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