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Concert Chœur et Orgue Villeneuve

Concert Chœur et Orgue Villeneuve

Concert Chœur et Orgue Villeneuve dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 12260 Villeneuve

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Villeneuve

Concert Chœur et Orgue

Place de l’église Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez assister à la chorale Euphonie à l’église de Villeneuve.
La chorale de Montbazens donnera un concert sous la direction de son chef de chœur, Isabelle Bertoli, chanteuse professionnelle et coach vocal. Elle sera accueillie à l’orgue par l’organiste Sébastien Rébé. 10  .

Place de l’église Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 40 08 

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English :

Join the Euphonie choir at Villeneuve church.

L’événement Concert Chœur et Orgue Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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