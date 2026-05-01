Villeneuve

Concert Chœur et Orgue

Place de l’église Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez assister à la chorale Euphonie à l’église de Villeneuve.

La chorale de Montbazens donnera un concert sous la direction de son chef de chœur, Isabelle Bertoli, chanteuse professionnelle et coach vocal. Elle sera accueillie à l’orgue par l’organiste Sébastien Rébé. 10 .

Place de l’église Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 40 08

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English :

Join the Euphonie choir at Villeneuve church.

L’événement Concert Chœur et Orgue Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)