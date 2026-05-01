Championnat de France FSGT de Judo 2026 Villeneuve

Villeneuve

Championnat de France FSGT de Judo 2026

La Coustoune Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le Championnat de France FSGT de Judo 2026 posera ses tatamis à Villeneuve-d’Aveyron les 23, 24 et 25 mai prochains !

A l’occasion du week-end de Pentecôte, accueilli au Gymnase Émile Couderc, cet événement national réunit chaque année des judokates et judokas de toute la France dans un esprit fidèle à ce qui fait l’identité de la FSGT un sport ouvert à toutes et tous, exigeant sans être élitiste, où l’on se retrouve autant pour se dépasser que pour partager.

Bien plus qu’un palmarès à décrocher, ce championnat est un espace de rencontres et d’échanges que la FSGT cultive depuis des années. Pratiquant·es, encadrant·es, bénévoles et clubs s’y retrouvent dans un esprit collectif qui donne au judo sa dimension à la fois sportive et humaine. Cette édition 2026 est organisée conjointement par la Commission Fédérale d’Activité Judo, le Comité Départemental FSGT 12 et le Budokai Indépendant Aveyronnais, avec le soutien de la FSGT Occitanie.

Du côté des acteurs locaux, l’enthousiasme est bien là. Jean-Pierre Masbou, maire de Villeneuve-d’Aveyron et président d’Aveyron Sports, rappelle que l’Aveyron est une terre de sport et que les valeurs du judo, comme le respect, la cohésion et le dépassement de soi, vont bien au-delà des tatamis.

Venir à Villeneuve-d’Aveyron

Villeneuve-d’Aveyron, bastide médiévale d’Occitanie, se situe entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac. La commune est accessible en voiture, en train ou en avion.

Plusieurs solutions d’hébergement sont proposées à proximité du site de compétition, avec des établissements partenaires et d’autres options dans les alentours.

Les informations d’accès, les détails pratiques et les solutions d’hébergement sont disponibles dans le document officiel, chaque club restant libre de son organisation.

Restauration

Des foodtrucks seront présents tout le week-end avec une offre variée, et une buvette sera tenue par l’organisation. Les officiels, arbitres et commissaires sportifs, disposeront d’un espace de restauration dédié pendant toute la durée de l’événement.

Contacts

Pour toute question, vous pouvez contacter la Commission Fédérale Judo FSGT ou le Comité FSGT 12. .

La Coustoune Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

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English :

The 2026 French FSGT Judo Championships will be held in Villeneuve-d?Aveyron on May 23, 24 and 25!

L’événement Championnat de France FSGT de Judo 2026 Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)