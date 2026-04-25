Collecte de sang à Villeneuve Villeneuve
Collecte de sang à Villeneuve Villeneuve mardi 12 mai 2026.
Villeneuve
Collecte de sang à Villeneuve
5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
L’établissement français du sang organise une collecte de sang à la salle des fêtes de Villeneuve.
1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !
Privilégiez la prise de rendez-vous.
À SAVOIR AVANT VOTRE DON
Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don.
Avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. .
5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie
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English :
The French Blood Establishment is organizing a blood drive at the Villeneuve village hall.
L’événement Collecte de sang à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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