Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre Villeneuve
dimanche 16 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre
Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Chant occitan, musique traditionnelle, celtique et baroque.
Renat Juriè, chanteur occitan, Julien Rébé, cabretaïre,et Sébastien Rébé, organiste, donneront un concert.
Ils célébreront en musique le 10ème anniversaire de leur 1eur concert commun.
Sans réservation. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 52 38 com.palardy2514@orange.fr
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English :
Occitan songs, traditional, Celtic, and Baroque music.
L’événement Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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