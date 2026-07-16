Informations pratiques

Villeneuve

Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre

Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Chant occitan, musique traditionnelle, celtique et baroque.

Renat Juriè, chanteur occitan, Julien Rébé, cabretaïre,et Sébastien Rébé, organiste, donneront un concert.

Ils célébreront en musique le 10ème anniversaire de leur 1eur concert commun.

Sans réservation. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 52 38 com.palardy2514@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Occitan songs, traditional, Celtic, and Baroque music.

L’événement Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)