Cinéma en plein air Les enfants de la résistance Villeneuve
mardi 25 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Cinéma en plein air Les enfants de la résistance
Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez assister à une séance de cinéma en plein air à Villeneuve avec Les enfants de la Résistance !
De Christophe Barratier
Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
Aventure, Drame, France, 1h41, 2026
Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.
Repli à la salle des fêtes de Villeneuve ! 6 .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01
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English :
Come enjoy %E0 an %E9open-air movie %E9screening %E0 in Villeneuve featuring Les enfants de la R%E9sistance !
L’événement Cinéma en plein air Les enfants de la résistance Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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