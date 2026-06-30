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Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve

jeudi 6 août 2026 · Villeneuve

Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Ville
12260 Villeneuve
Département
Aveyron
Tarif

Villeneuve

Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Découvrez le Festival en Bastides à Villeneuve le jeudi 6 août.
Métaphysique de Basse-cour Ginger Cie, théâtre, musique, acrobatie aérienne. Place de la Capelade à 15h00.
15m2 Cie Le poil Flou, cirque, théâtre, poésie. Place Cardalhac à 16h15.
La Pianiste Rouge Cie Empourprez-vous, piano à queue, voix, machines. PLaces des Conques à 18h00.   .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74  espacesculturels@wanadoo.fr

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English :

Discover the Festival en Bastides in Villeneuve on Thursday, August 6.

L’événement Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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