Informations pratiques

Villeneuve

Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez le Festival en Bastides à Villeneuve le jeudi 6 août.

Métaphysique de Basse-cour Ginger Cie, théâtre, musique, acrobatie aérienne. Place de la Capelade à 15h00.

15m2 Cie Le poil Flou, cirque, théâtre, poésie. Place Cardalhac à 16h15.

La Pianiste Rouge Cie Empourprez-vous, piano à queue, voix, machines. PLaces des Conques à 18h00. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Festival en Bastides in Villeneuve on Thursday, August 6.

L’événement Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)