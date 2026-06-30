Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve
jeudi 6 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Découvrez le Festival en Bastides à Villeneuve le jeudi 6 août.
Métaphysique de Basse-cour Ginger Cie, théâtre, musique, acrobatie aérienne. Place de la Capelade à 15h00.
15m2 Cie Le poil Flou, cirque, théâtre, poésie. Place Cardalhac à 16h15.
La Pianiste Rouge Cie Empourprez-vous, piano à queue, voix, machines. PLaces des Conques à 18h00. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Festival en Bastides in Villeneuve on Thursday, August 6.
L’événement Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)
- Faërie Médiévale la fête médiévale de Villeneuve Villeneuve 17 juillet 2026
- Brocante de la fête médiévale Villeneuve 19 juillet 2026
- Concert Villeneuve Le don de l’eau Villeneuve 31 juillet 2026
- Fête votive de Villeneuve Villeneuve 11 septembre 2026
- Venez découvrir l’église de Toulongergues, Église de Toulongergues, Villeneuve 19 septembre 2026