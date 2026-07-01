Venez découvrir l’église de Toulongergues, Église de Toulongergues, Villeneuve

Informations pratiques

Venez découvrir l’église de Toulongergues 19 et 20 septembre Église de Toulongergues Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Située sur la commune de Villeneuve-d’Aveyron, l’église de Toulongergues est un édifice hors du commun.

Construite il y a plus de 1 000 ans, elle possède une grande richesse architecturale et artistique, que nous vous proposons de découvrir au cours d’une visite guidée.

Église de Toulongergues Route de Toulonjergues, 12260 Villeneuve, France Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33536162000 https://www.bastides-gorges-aveyron.fr/impregner/sites-monuments-historiques/les-eglises-chapelles-et-abbayes-monasteres/eglise-saint-pierre-et-saint-paul-de-toulongergues Située sur la commune de Villeneuve d’Aveyron, l’église de Toulongergues est un édifice hors du commun. Construite il y a plus de 1 000 ans, elle est dotée d’une grande richesse architecturale et artistique. A l’intérieur, peintures murales du début du XIe siècle illustrant sans doute la seconde apparition du Christ selon l’Apocalypse, entre les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards. Ce décor est à rapprocher de la peinture catalane du XIe siècle.

Située sur la commune de Villeneuve-d’Aveyron, l’église de Toulongergues est un édifice hors du commun.

©Bastides & Georges de l’Aveyron – histoires naturelles