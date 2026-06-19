Fête votive de Villeneuve Villeneuve
Fête votive de Villeneuve Villeneuve vendredi 11 septembre 2026.
Villeneuve
Fête votive de Villeneuve
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Fête foraine, bal, animations, battage à l’ancienne…
Programme à venir .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie
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English :
Fair, dance, entertainment, old-fashioned hype…
L’événement Fête votive de Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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