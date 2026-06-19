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Fête votive de Villeneuve Villeneuve

Fête votive de Villeneuve Villeneuve

Fête votive de Villeneuve Villeneuve vendredi 11 septembre 2026.

Ville
12260 Villeneuve
Département
Aveyron
Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Tarif

Villeneuve

Fête votive de Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Fête foraine, bal, animations, battage à l’ancienne…
Programme à venir   .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie  

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English :

Fair, dance, entertainment, old-fashioned hype…

L’événement Fête votive de Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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