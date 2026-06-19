Villeneuve

Fête votive de Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Fête foraine, bal, animations, battage à l’ancienne…

Programme à venir .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

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English :

Fair, dance, entertainment, old-fashioned hype…

L’événement Fête votive de Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)