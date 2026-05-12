Informations pratiques

Villeneuve

Vide-greniers spécial musique

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier dédié au rayon musique.

Si vous cherchez des instruments, de la sono, des disques vinyl, CD etc, ce vide grenier est fait pour vous ! Il y aura également une scène ouverte avec batterie et ampli sur place. Les emplacements sont gratuits. .

RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 79 77

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English :

A garage sale dedicated to music.

L’événement Vide-greniers spécial musique Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)