Vide-greniers spécial musique Villeneuve
dimanche 13 septembre 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Vide-greniers spécial musique
RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier dédié au rayon musique.
Si vous cherchez des instruments, de la sono, des disques vinyl, CD etc, ce vide grenier est fait pour vous ! Il y aura également une scène ouverte avec batterie et ampli sur place. Les emplacements sont gratuits. .
RD 922 Bois du Fûmat Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 79 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A garage sale dedicated to music.
L’événement Vide-greniers spécial musique Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)
- Festival en Bastides 26ième édition Villeneuve d’Aveyron Villeneuve 6 août 2026
- Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir Villeneuve 9 août 2026
- Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve 9 août 2026
- Concert voix, cabrette et orgue à l’Eglise du Saint Sépulcre Villeneuve 16 août 2026
- Collecte de sang à Villeneuve Villeneuve 19 août 2026