Informations pratiques

Villeneuve

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir

10 Boulevard de Cardalhac Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant à géométrie libre et à vocation voyageuse.

.

10 Boulevard de Cardalhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A traveling folk band with a free-spirited approach and a passion for travel.

L’événement Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)