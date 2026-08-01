Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir Villeneuve
dimanche 9 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir
10 Boulevard de Cardalhac Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Orchestre chansonnier cyclo-itinérant à géométrie libre et à vocation voyageuse.
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10 Boulevard de Cardalhac Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com
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English :
A traveling folk band with a free-spirited approach and a passion for travel.
L’événement Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de trottoir Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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