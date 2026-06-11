Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve
dimanche 9 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Vide-grenier et brocante au Foirail
Route de Mondésir Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Le mètre linéaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez assister à l’un des évènements phares des Calèches et Cavaliers du Rouergue à Villeneuve !
Découvrez la grande brocante du foirail de Villeneuve, avec des promenades en poneys dans tout le village et également de nombreux stands de buvette et de restauration sur place. 3 .
Route de Mondésir Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com
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English :
Come and enjoy one of the flagship events of the Calèches et Cavaliers du Rouergue in Villeneuve!
L’événement Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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