UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve

Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve

dimanche 9 août 2026 · Villeneuve

Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Route de Mondésir
Ville
12260 Villeneuve
Département
Aveyron
Tarif
3 Tarif de base plein tarif Le mètre linéaire

Villeneuve

Vide-grenier et brocante au Foirail

Route de Mondésir Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Venez assister à l’un des évènements phares des Calèches et Cavaliers du Rouergue à Villeneuve !
Découvrez la grande brocante du foirail de Villeneuve, avec des promenades en poneys dans tout le village et également de nombreux stands de buvette et de restauration sur place. 3  .

Route de Mondésir Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83  caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy one of the flagship events of the Calèches et Cavaliers du Rouergue in Villeneuve!

L’événement Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)