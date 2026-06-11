Informations pratiques

Villeneuve

Vide-grenier et brocante au Foirail

Route de Mondésir Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez assister à l’un des évènements phares des Calèches et Cavaliers du Rouergue à Villeneuve !

Découvrez la grande brocante du foirail de Villeneuve, avec des promenades en poneys dans tout le village et également de nombreux stands de buvette et de restauration sur place. 3 .

Route de Mondésir Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com

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English :

Come and enjoy one of the flagship events of the Calèches et Cavaliers du Rouergue in Villeneuve!

L’événement Vide-grenier et brocante au Foirail Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)