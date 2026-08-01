Informations pratiques

Villeneuve

Cinéma en plein air Vaiana (live-action)

Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez assister à une projection de cinéma en plein air à Villeneuve avec Vaiana !

De Thomas Kail

Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams

Comédie, Aventure, Famille, USA, 2026

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 6 .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01

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English :

Come see an outdoor movie screening in Villeneuve featuring Moana !

L’événement Cinéma en plein air Vaiana (live-action) Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)