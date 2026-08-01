Cinéma en plein air Vaiana (live-action) Villeneuve
dimanche 16 août 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Cinéma en plein air Vaiana (live-action)
Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez assister à une projection de cinéma en plein air à Villeneuve avec Vaiana !
De Thomas Kail
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams
Comédie, Aventure, Famille, USA, 2026
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 6 .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01
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English :
Come see an outdoor movie screening in Villeneuve featuring Moana !
L’événement Cinéma en plein air Vaiana (live-action) Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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