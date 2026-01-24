Vide grenier de Pentecôte

Villeneuve Aveyron

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Venez nombreux à Villeneuve pour le vide grenier de Pentecôte !

Vide-grenier et brocante toute la journée sur le tour de ville avec défilé de calèches 1900 et figurants en costumes d’époque.

3€/ ml avec véhicule à l’arrière du stand.

Restauration, buvette et animation. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com

English :

Come one, come all to Villeneuve for the Pentecost garage sale!

