Vide grenier de Pentecôte Villeneuve
Vide grenier de Pentecôte Villeneuve dimanche 24 mai 2026.
Vide grenier de Pentecôte
Villeneuve Aveyron
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Venez nombreux à Villeneuve pour le vide grenier de Pentecôte !
Vide-grenier et brocante toute la journée sur le tour de ville avec défilé de calèches 1900 et figurants en costumes d’époque.
3€/ ml avec véhicule à l’arrière du stand.
Restauration, buvette et animation. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com
English :
Come one, come all to Villeneuve for the Pentecost garage sale!
