Villeneuve

Concert du jour de l’orgue

Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Catherine Miquel, Louis Rébé et Sébastien Rébé partagent leur passion de l’Orgue et vous proposerons un concert à l’occasion de la journée de l’orgue.

Au programme JS Bach, Haëndel, Nasare, De Grigny, Clérambaut… et de l’improvisation sur le thème des vitraux de l’église ainsi que des poèmes de Thérèse Rébé. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 40 08

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English :

Catherine Miquel, Louis Rébé and Sébastien Rébé share their passion for the organ, and will be performing a concert on Organ Day.

L’événement Concert du jour de l’orgue Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)