Randonnée VTTAE avec Roussenn’Arc Villeneuve

Sortie accompagnée VTT à assistance électrique

Sol de la Dime Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Location du VTT à assistance électrique comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-05-06

Envie de découvrir le territoire ? Laissez-vous tenter par l’expérience des randonnées en VTTAE organisées tout au long de l’année sur le Causse de Villeneuve et accompagnées par Franck Leclerc de Roussenn’Arc.

Au départ de Villeneuve nous visiterons une partie du Causse et découvrirons un paysage spécifique combinant bocage, végétation rase et petits hameaux et villages. L’agriculture a façonné et ordonné les chemins plus ou moins étroits qui sillonnent et séparent les exploitations agricoles. Entre Bastides, hameaux, sources de la Diège et zone humide préservée, vous découvrirez des points d’intérêt des différents parcours empruntés.

Tous les mercredis à 9h de mai à août.

Réservation obligatoire. Elles se font par téléphone jusqu’au mardi 19h ou directement sur le site internet.

Difficulté 3 / 5.

Prévoir env. 1h30 2h.

VTTAE* et modèle disponibles 2S, 3M, 2L, 1XL pour une taille minimum de 1,45 m.

Matériel fourni casque et gourde.

Parcours de 20-30 km.

Concernant les conditions climatiques, les sorties sont annulées en cas de risque d’orages ou de fortes précipitations uniquement. Si annulation, cela sera décidé 48 heures avant.

* VTTAE Vélo Tout Terrain à Assistance Électrique 40 .

Sol de la Dime Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23

English :

Want to discover the region? Let yourself be tempted by the experience of VTTAE excursions organized throughout the year on the Causse de Villeneuve and accompanied by Franck Leclerc from Roussenn’Arc.

