Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, LA POSTE, VILLENEUVE

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Samedi 23 mai, 13h15 LA POSTE Aveyron

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127835

LA POSTE FAUBOURG SAINT ROCH VILLENEUVE 12260 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « starling@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.velopassionvilleneuvois.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127835 »}]

Organisation : VELO PASSION VILLENEUVOIS Mai à vélo