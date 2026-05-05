Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, LA POSTE, VILLENEUVE
Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, LA POSTE, VILLENEUVE samedi 23 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Samedi 23 mai, 13h15 LA POSTE Aveyron
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T13:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T13:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127835
LA POSTE FAUBOURG SAINT ROCH VILLENEUVE 12260 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « starling@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.velopassionvilleneuvois.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127835 »}]
Organisation : VELO PASSION VILLENEUVOIS Mai à vélo
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