Villeneuve

Journée Bougeons ensemble

Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Envie de découvrir de nouveaux sports ?

Une journée bougeons ensemble !

Programme complet sur https://www.ouestaveyron.fr/actualite/3-journees-pour-bouger-ensemble/

Au programme,

Pannafoot, roundnet, carabine laser, wexball, slackline, home ball, jeux d’adresse, jeux coopératifs, jeu de l’oie géant, babyfoot, escalde…

Bilan sport et santé

Accompagnement de projets jeunes

Place des Conques et place Saumade.

En cas de pluie repli à la salle des fêtes de Villeneuve. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 01

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English :

Want to discover new sports?

Let’s get moving together!

Full program at: https://www.ouestaveyron.fr/actualite/3-journees-pour-bouger-ensemble/

L’événement Journée Bougeons ensemble Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)