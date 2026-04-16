Journée Bougeons ensemble Villeneuve
Journée Bougeons ensemble Villeneuve mardi 28 avril 2026.
Villeneuve
Journée Bougeons ensemble
Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Envie de découvrir de nouveaux sports ?
Une journée bougeons ensemble !
Programme complet sur https://www.ouestaveyron.fr/actualite/3-journees-pour-bouger-ensemble/
Au programme,
Pannafoot, roundnet, carabine laser, wexball, slackline, home ball, jeux d’adresse, jeux coopératifs, jeu de l’oie géant, babyfoot, escalde…
Bilan sport et santé
Accompagnement de projets jeunes
Place des Conques et place Saumade.
En cas de pluie repli à la salle des fêtes de Villeneuve. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 01
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English :
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Let’s get moving together!
Full program at: https://www.ouestaveyron.fr/actualite/3-journees-pour-bouger-ensemble/
L’événement Journée Bougeons ensemble Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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