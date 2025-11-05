Les 3 et 6 heures de Villeneuve lancez-vous le défi ! Villeneuve
Courses en solo ou en équipe 2/4/6 et course enfants
Programme en construction
12h30 départ du 6h de course
15h30 départ du 3h de course
18h45 course enfant 1 & 2 km .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 30 79 jerome.savignac18@gmail.com
English :
Solo or team races 2/4/6 and kids race
German :
Solo- oder Teamrennen 2/4/6 und Kinderrennen
Italiano :
Gare individuali o a squadre 2/4/6 e gara per bambini
Espanol :
Carreras individuales o por equipos 2/4/6 y carrera infantil
