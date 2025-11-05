Les 3 et 6 heures de Villeneuve lancez-vous le défi !

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Courses en solo ou en équipe 2/4/6 et course enfants

Programme en construction

12h30 départ du 6h de course

15h30 départ du 3h de course

18h45 course enfant 1 & 2 km .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 30 79 jerome.savignac18@gmail.com

English :

Solo or team races 2/4/6 and kids race

German :

Solo- oder Teamrennen 2/4/6 und Kinderrennen

Italiano :

Gare individuali o a squadre 2/4/6 e gara per bambini

Espanol :

Carreras individuales o por equipos 2/4/6 y carrera infantil

L’événement Les 3 et 6 heures de Villeneuve lancez-vous le défi ! Villeneuve a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)