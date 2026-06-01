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Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve

Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve

Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve dimanche 21 juin 2026.

Ville : 12260 Villeneuve

Département : Aveyron

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Villeneuve

Fête de la Musique à Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique concerts, animations et buvette !
au programme avec les élèves de l’école de musique Tempo
Flow’Her à 18h15
Accordémon à 20h
Les Rétroviseurs à 21h30

Restauration et buvette sur place et dans les bars et restaurants voisins
Diverses animations chez les commerçants.   .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie  

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English :

Fête de la musique: concerts, entertainment and refreshments!

L’événement Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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