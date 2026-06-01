Villeneuve

Fête de la Musique à Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique concerts, animations et buvette !

au programme avec les élèves de l’école de musique Tempo

Flow’Her à 18h15

Accordémon à 20h

Les Rétroviseurs à 21h30

Restauration et buvette sur place et dans les bars et restaurants voisins

Diverses animations chez les commerçants. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique: concerts, entertainment and refreshments!

L’événement Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)