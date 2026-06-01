Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve
Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve dimanche 21 juin 2026.
Villeneuve
Fête de la Musique à Villeneuve
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique concerts, animations et buvette !
au programme avec les élèves de l’école de musique Tempo
Flow’Her à 18h15
Accordémon à 20h
Les Rétroviseurs à 21h30
Restauration et buvette sur place et dans les bars et restaurants voisins
Diverses animations chez les commerçants. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie
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English :
Fête de la musique: concerts, entertainment and refreshments!
L’événement Fête de la Musique à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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