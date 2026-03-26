Spectacle Un truc drôle par Les Simonins Villeneuve
Spectacle Un truc drôle par Les Simonins Villeneuve vendredi 12 juin 2026.
Villeneuve
Spectacle Un truc drôle par Les Simonins
5 faubourg du grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée au profit de la rénovation du beffroi de l’église de Septfonds de Villeneuve.
Buvette, vente de pâtisseries maison.
Avec le soutien des associations C3V, Musiques vivantes et orgues et Ya Ka Danser Villeneuve d’Aveyron. 7 .
5 faubourg du grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 42 41 74 00 clocherseptfonds@gmail.com
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English :
An evening to benefit the renovation of the Septfonds de Villeneuve church belfry.
L’événement Spectacle Un truc drôle par Les Simonins Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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