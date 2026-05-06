Villeneuve

Session MASSOTHÉRAPIE-SONOTHÉRAPIE-TAO

2336 route de la Gare Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-11

Session de soins du Solstice d’été, dans la yourte dédiée à la thérapie de l’écolieu de la Mélangeuse, à l’ombre des pins…

Session de soins du Solstice d’été, dans la yourte dédiée à la thérapie de l’écolieu de la Mélangeuse, à l’ombre des pins…

L’été énergétique démarre le 6 mai. L’intestin grêle, puis à partir du 21 juin, le cœur vont faire leur nettoyage énergétique, sous l’impulsion de l’énergie du FEU.

C’est une période où les émotions peuvent être plus intenses et où nous sommes invité.e.s à unifier notre YANG à notre YIN, afin de jouir au mieux d’un yang stable et solide.

Méditation et Qi Gong de bon matin, sous les rayons du soleil et les pieds dans la rosée sont l’une des excellentes façons d’unir l’Eau et le Feu

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Pour un conseil personnalisé, contactez-moi par SMS au 0687275655. .

2336 route de la Gare Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 87 27 56 55 cricordeau@yahoo.fr

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English :

Summer Solstice care session, in the yurt dedicated to therapy at the Mélangeuse ecolieu, in the shade of the pines…

L’événement Session MASSOTHÉRAPIE-SONOTHÉRAPIE-TAO Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)