Cinéma à Villeneuve Villeneuve

Cinéma à Villeneuve 5 faubourg du Grès Villeneuve 2026-03-26

Cinéma à Villeneuve Villeneuve jeudi 26 mars 2026.

Cinéma à Villeneuve

5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Prix par séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

Venez assister à deux séances de cinéma à la salle des fêtes de Villeneuve!
A 18h Marsupilami
Dans ce déluge de rires en cascades, les personnages s’en prennent plein la figure… et les spectateurs aussi !
A 20h30 Chers Parents
Une comédie intelligente sur le rapport à l’argent, portée par un quintette d’interprètes tous formidables ! 6  .

5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Attend two film screenings at the Villeneuve village hall!

L’événement Cinéma à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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