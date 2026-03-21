Cinéma à Villeneuve Villeneuve
Cinéma à Villeneuve Villeneuve jeudi 26 mars 2026.
Cinéma à Villeneuve
5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Prix par séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Venez assister à deux séances de cinéma à la salle des fêtes de Villeneuve!
A 18h Marsupilami
Dans ce déluge de rires en cascades, les personnages s’en prennent plein la figure… et les spectateurs aussi !
A 20h30 Chers Parents
Une comédie intelligente sur le rapport à l’argent, portée par un quintette d’interprètes tous formidables ! 6 .
5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Attend two film screenings at the Villeneuve village hall!
L’événement Cinéma à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)