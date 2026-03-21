Cinéma à Villeneuve

5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Prix par séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Venez assister à deux séances de cinéma à la salle des fêtes de Villeneuve!

A 18h Marsupilami

Dans ce déluge de rires en cascades, les personnages s’en prennent plein la figure… et les spectateurs aussi !

A 20h30 Chers Parents

Une comédie intelligente sur le rapport à l’argent, portée par un quintette d’interprètes tous formidables ! 6 .

5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Attend two film screenings at the Villeneuve village hall!

L’événement Cinéma à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)