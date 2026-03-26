Comprendre et gérer les oppositions Villeneuve

Villeneuve

Comprendre et gérer les oppositions

4 Rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Les professionnels de santé de Villeneuve poursuivent leur engagement auprès des familles en proposant régulièrement des temps d’échange et de réflexion autour des questions liées à la parentalité.

Dans ce cadre, un nouveau rendez-vous parentalité sera organisé. Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes accompagnant des enfants au quotidien.

Le thème choisi cette fois, Comprendre et gérer les oppositions , abordera les conflits du quotidien entre parents et enfants. Refus, colères, négociations permanentes, frustrations ou crises peuvent parfois rendre les relations familiales compliquées et épuisantes. L’objectif de cette rencontre sera donc de mieux comprendre les mécanismes des oppositions chez l’enfant afin d’apporter des réponses adaptées et bienveillantes.

Au cours de ce moment d’échange, les participants pourront partager leurs expériences et poser leurs questions. Les professionnels présents proposeront des pistes de réflexion simples et accessibles pour mieux communiquer avec les enfants et désamorcer certaines situations conflictuelles.

La médiathèque s’associera également à cette initiative en mettant à disposition une sélection de livres, d’albums pour la jeunesse et d’ouvrages spécialisés autour de la parentalité, des émotions et des relations familiales. Cette documentation permettra aux familles qui le souhaitent de prolonger la réflexion à la maison. Convivial et ouvert à tous, ce rendez-vous se veut avant tout un espace d’écoute, de dialogue et de soutien destiné à accompagner les parents dans leur rôle au quotidien.

L’entrée est gratuite. .

4 Rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 59 92

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English :

Villeneuve?s healthcare professionals continue their commitment to families by offering regular opportunities for discussion and reflection on parenting issues.

L’événement Comprendre et gérer les oppositions Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)