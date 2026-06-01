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Course cycliste Villeneuve

Course cycliste Villeneuve

Course cycliste Villeneuve dimanche 28 juin 2026.

Ville : 12260 Villeneuve

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Villeneuve

Course cycliste

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Venez assister à la course cycliste de Villeneuve !
14h U7 et U9
14h15 U11 et U13
15h30 U15
15h45 U19, Open et Access   .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 02 34 58 37  guidon_decazevillois@orange.fr

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English :

Come and watch the Villeneuve cycling race!

L’événement Course cycliste Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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