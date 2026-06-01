Course cycliste Villeneuve
Course cycliste Villeneuve dimanche 28 juin 2026.
Villeneuve
Course cycliste
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez assister à la course cycliste de Villeneuve !
14h U7 et U9
14h15 U11 et U13
15h30 U15
15h45 U19, Open et Access .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 02 34 58 37 guidon_decazevillois@orange.fr
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English :
Come and watch the Villeneuve cycling race!
L’événement Course cycliste Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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