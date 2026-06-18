Villeneuve

Marché gourmand à Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07

Venez nombreux aux marchés gourmands nocturnes de l’été à Villeneuve !

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Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

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English :

Come out in large numbers to the summer night food markets in Villeneuve!

L’événement Marché gourmand à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)