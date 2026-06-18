Marché gourmand à Villeneuve Villeneuve
Marché gourmand à Villeneuve Villeneuve vendredi 3 juillet 2026.
Villeneuve
Marché gourmand à Villeneuve
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-07
Venez nombreux aux marchés gourmands nocturnes de l’été à Villeneuve !
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Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie
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English :
Come out in large numbers to the summer night food markets in Villeneuve!
L’événement Marché gourmand à Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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