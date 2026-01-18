Faërie Médiévale la fête médiévale de Villeneuve Villeneuve
Faërie Médiévale la fête médiévale de Villeneuve
Centre bourg Villeneuve Aveyron
L’édition 2026 se tiendra sur 3 jours du 17 au 19 juillet.
Programme en cours de réalisation. .
Centre bourg Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie villeneuvemedieval@gmail.com
English :
The 2026 edition will be held over 3 days from July 17 to 19.
