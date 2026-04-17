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BAM After work DJ Tovsky Baxton BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM After work DJ Tovsky Baxton BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux

BAM After work DJ Tovsky Baxton BAM brasserie artisanale et taproom Périgueux vendredi 17 avril 2026.

Lieu : BAM brasserie artisanale et taproom

Adresse : 105 Rue Pierre Magne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

BAM After work DJ Tovsky Baxton

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

After work electro house avec DJ TOVSKY BAXTON !

Entrée gratuite. Restauration sur place.   .

BAM brasserie artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 

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English : BAM After work DJ Tovsky Baxton

L’événement BAM After work DJ Tovsky Baxton Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Communal de Périgueux

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