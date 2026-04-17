Braderie solidaire Secours Populaire Périgueux

Périgueux

Braderie solidaire

Secours Populaire 7 Chemin de Halage Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez à la solidarité tout en vous faisant plaisir!

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Secours Populaire 7 Chemin de Halage Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 57 84 contact@spf24.org

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English : Braderie solidaire

L’événement Braderie solidaire Périgueux a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Communal de Périgueux