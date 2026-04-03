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BAMBINO THEATRE VICTOIRE Bordeaux

BAMBINO THEATRE VICTOIRE Bordeaux

BAMBINO THEATRE VICTOIRE Bordeaux dimanche 10 mai 2026.

Lieu : THEATRE VICTOIRE

Adresse : 18 rue des Augustins

Ville : 33000 Bordeaux

Département : 33

Début : 2026-05-10

Fin : 2026-05-10

Heure de début : 18:00

BAMBINO Début : 2026-05-10 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33

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