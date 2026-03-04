Soirée théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux
Entrée gratuite
Début : 2026-04-29T19:15:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:15:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Théâtre d’impro avec La Lubrik – Mercredi 29 avril 2026
Mercredi 29 avril, l’impro prend le pouvoir au Poney Fringant.
De 19h15 à 22h, la troupe étudiante bordelaise La Lubrik débarque avec son humour vif, spontané et totalement imprévisible.
Pas de texte appris.
Pas de scène figée.
Juste des comédiens, vos idées et l’instant présent.
Une soirée où tout peut basculer en quelques secondes, où le public inspire, et où le rire fait le reste.
Licence petite resto sur place au bar asso
Ouverture du bar dès 18h30
On rit, on joue, on respecte
Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
Tram C arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied
Stationnement vélo devant le bâtiment
