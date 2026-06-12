Bamby + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Bamby + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 5 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€
Ambassadrice musicale de la Guyane, Bamby est une femme épanouie, en phase avec ses choix, une artiste authentique et nuancée. La reine du dancehall chante en créole guyanais, en français ou anglais et mêle morceaux énergiques aux influences bouyon ou shatta, rythmes caribéens et africains et balades r’n’b ou zouk love. Ses concerts sont bouillants, vous êtes prévenu·es !
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/bamby-1ere-partie-05122026-1930
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