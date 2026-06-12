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Bamby + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Bamby + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Bamby + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 5 décembre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€  

Ambassadrice musicale de la Guyane, Bamby est une femme épanouie, en phase avec ses choix, une artiste authentique et nuancée. La reine du dancehall chante en créole guyanais, en français ou anglais et mêle morceaux énergiques aux influences bouyon ou shatta, rythmes caribéens et africains et balades r’n’b ou zouk love. Ses concerts sont bouillants, vous êtes prévenu·es !

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/bamby-1ere-partie-05122026-1930


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