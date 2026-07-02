Informations pratiques

Nasbinals

BANK MYNA EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:45:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Bank Myna est un trésor. Comme tous les trésors, le groupe francilien est rare, nimbé de mystères… et surtout se mérite.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos https://mordorfest.fr/

Bank Myna est un trésor. Comme tous les trésors, le groupe francilien est rare, nimbé de mystères… et surtout se mérite. Quelques apparitions oniriques sur scène depuis la sortie de Volaverunt, un premier album fascinant, l’ont confirmé ce n’est ni en saturant l’espace ni en fonçant à toute allure que ces quatre-là ont décidé de marquer les esprits. Bank Myna tisse une toile dans laquelle, plutôt qu’être piégé, l’auditeur trouve un cocon confortable qui l’isole agréablement du monde extérieur. C’est donc avec une anticipation réelle que l’on attendait leur second album, EIMURIA. Déjà, on est intrigués quel drôle de nom ! Du haut allemand ancien pour dire braises, Bank Myna explique. Un morceau de charbon ou de bois incandescent qui se consume lentement, vestiges d’une émotion qui s’estompe, la chaleur avant que le feu ne prenne ou les traces laissées par les flammes voilà qui donne, déjà, une idée de ce que sera EIMURIA.

Pour écouter https://bankmyna.bandcamp.com/album/eimuria

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

Bank Myna is a treasure. Like all treasures, this band from the Paris region is rare, shrouded in mystery… and, above all, worth discovering.

As part of the Mordorfest 2026 festival, find all the details at: https://mordorfest.fr/

L’événement BANK MYNA EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48