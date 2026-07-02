Informations pratiques

Nasbinals

CONCERT DE HOLLS

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

HOLLS évolue dans un univers mêlant mélancolie et brutalité. Originaire de Besançon, le groupe puise ses influences dans le Post-Metal et le Post-Hardcore, enrichis de textures ambiantes issues du Post-Rock mélodique.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

HOLLS évolue dans un univers mêlant mélancolie et brutalité. Originaire de Besançon, le groupe puise ses influences dans le Post-Metal et le Post-Hardcore, enrichis de textures ambiantes issues du Post-Rock mélodique.

Sa musique oscille entre intensité et profondeur, alternant passages agressifs portés par des screams sombres et des envolées plus torturées frôlant parfois le Doom Metal. Avec l’album ILL , ??Ø?????? propose de longs morceaux denses et immersifs, où la richesse de ses influences est au service d’une émotion brute et palpable.

Pour écouter https://holls.bandcamp.com/

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

HOLLS operates in a world that blends melancholy and brutality. Hailing from Besançon, the band draws its influences from post-metal and post-hardcore, enriched with ambient textures from melodic post-rock.

As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/

L’événement CONCERT DE HOLLS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48