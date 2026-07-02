CONCERT DE HOLLS Nasbinals
vendredi 14 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
CONCERT DE HOLLS
Nasbinals Lozère
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
HOLLS évolue dans un univers mêlant mélancolie et brutalité. Originaire de Besançon, le groupe puise ses influences dans le Post-Metal et le Post-Hardcore, enrichis de textures ambiantes issues du Post-Rock mélodique.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
HOLLS évolue dans un univers mêlant mélancolie et brutalité. Originaire de Besançon, le groupe puise ses influences dans le Post-Metal et le Post-Hardcore, enrichis de textures ambiantes issues du Post-Rock mélodique.
Sa musique oscille entre intensité et profondeur, alternant passages agressifs portés par des screams sombres et des envolées plus torturées frôlant parfois le Doom Metal. Avec l’album ILL , ??Ø?????? propose de longs morceaux denses et immersifs, où la richesse de ses influences est au service d’une émotion brute et palpable.
Pour écouter https://holls.bandcamp.com/
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
HOLLS operates in a world that blends melancholy and brutality. Hailing from Besançon, the band draws its influences from post-metal and post-hardcore, enriched with ambient textures from melodic post-rock.
As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/
L’événement CONCERT DE HOLLS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48
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