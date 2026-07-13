AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais
Banquet citoyen Ferrières-en-Gâtinais
lundi 13 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Banquet citoyen
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Banquet citoyen
Venez faire la fête au banquet citoyen à Ferrières ! Pique nique, défilé à 21 h 45 et feu d’artifice à 23 h .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Citizens’ Banquet
L’événement Banquet citoyen Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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