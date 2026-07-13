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AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais

Banquet citoyen Ferrières-en-Gâtinais

lundi 13 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais

Banquet citoyen Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Banquet citoyen

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Banquet citoyen
Venez faire la fête au banquet citoyen à Ferrières ! Pique nique, défilé à 21 h 45 et feu d’artifice à 23 h   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Citizens’ Banquet

L’événement Banquet citoyen Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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