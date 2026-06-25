Banquet des aînés de Cusset 2026 Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Banquet des aînés de Cusset 2026

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 12:00:00

fin : 2026-12-09 18:00:00

Date(s) :

2026-12-09

La Ville de Cusset organise son traditionnel Banquet des Aînés le mercredi 9 décembre, à partir de 12h, à l’Espace Chambon.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 73 74

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English :

The City of Cusset is hosting its traditional Seniors’ Banquet on Wednesday, December 9, starting at 12:00 p.m., at the Espace Chambon.

L’événement Banquet des aînés de Cusset 2026 Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations