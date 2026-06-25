Banquet des aînés de Cusset 2026 Espace Chambon Cusset
mercredi 9 décembre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Banquet des aînés de Cusset 2026
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 12:00:00
fin : 2026-12-09 18:00:00
Date(s) :
2026-12-09
La Ville de Cusset organise son traditionnel Banquet des Aînés le mercredi 9 décembre, à partir de 12h, à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 73 74
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English :
The City of Cusset is hosting its traditional Seniors’ Banquet on Wednesday, December 9, starting at 12:00 p.m., at the Espace Chambon.
L’événement Banquet des aînés de Cusset 2026 Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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