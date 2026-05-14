BANQUET D’ODEUR MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
BANQUET D’ODEUR MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse lundi 25 mai 2026.
Toulouse
BANQUET D’ODEUR
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Laissez-vous guider par votre odorat et par la Cie Miss Bouillon !
Par le biais d’un jeu olfactif, vous êtes invités à faire résonner entre eux les arômes qui composent votre menu pour un voyage inédit au cœur des espace-temps de votre mémoire olfactive ! Un grand soin sera également apporté à votre parole olfactive et à vos échanges durant cette ivresse. Bon appétit !
Bon à savoir
– À partir de 16 ans.
– Réservation obligatoire en ligne .
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let your sense of smell and the Miss Bouillon Company be your guide!
L’événement BANQUET D’ODEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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