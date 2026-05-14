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BANQUET D’ODEUR MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

BANQUET D’ODEUR MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse lundi 25 mai 2026.

Lieu : MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY

Adresse : 13 Rue de la Pleau

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Toulouse

BANQUET D’ODEUR

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Laissez-vous guider par votre odorat et par la Cie Miss Bouillon !
Par le biais d’un jeu olfactif, vous êtes invités à faire résonner entre eux les arômes qui composent votre menu pour un voyage inédit au cœur des espace-temps de votre mémoire olfactive ! Un grand soin sera également apporté à votre parole olfactive et à vos échanges durant cette ivresse. Bon appétit !

Bon à savoir
– À partir de 16 ans.
– Réservation obligatoire en ligne   .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Let your sense of smell and the Miss Bouillon Company be your guide!

L’événement BANQUET D’ODEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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