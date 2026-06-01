Les Fourgs

Banquet

Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs Doubs

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Banquet Gourmand Une soirée festive à ne pas manquer !

Karaoké géant

Jeux et animations tout au long de la soirée

Rires, chansons et bonne humeur garantis

Ambiance campagnarde chaleureuse et festive assurée !

Tout est compris dans le tarif d’inscription repas complet, vins, café, digestif et animations.

Que vous veniez entre amis, en famille ou entre voisins, préparez-vous à passer une soirée mémorable dans une ambiance simple, conviviale et authentique.

On compte sur vous pour mettre le feu à la salle et faire résonner les plus grands classiques du karaoké ! .

Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet

L’événement Banquet Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS