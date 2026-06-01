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Banquet Les Fourgs

Banquet Les Fourgs

Banquet Les Fourgs samedi 27 juin 2026.

Adresse : Pizzeria et Lounge l'Hermitage

Ville : 25300 Les Fourgs

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 59 59 59 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Fourgs

Banquet

Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs Doubs

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Banquet Gourmand Une soirée festive à ne pas manquer !
Karaoké géant
Jeux et animations tout au long de la soirée
Rires, chansons et bonne humeur garantis
Ambiance campagnarde chaleureuse et festive assurée !
Tout est compris dans le tarif d’inscription repas complet, vins, café, digestif et animations.
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre voisins, préparez-vous à passer une soirée mémorable dans une ambiance simple, conviviale et authentique.
On compte sur vous pour mettre le feu à la salle et faire résonner les plus grands classiques du karaoké !   .

Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Banquet

L’événement Banquet Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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