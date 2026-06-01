Banquet Les Fourgs
Banquet Les Fourgs samedi 27 juin 2026.
Les Fourgs
Banquet
Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs Doubs
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Banquet Gourmand Une soirée festive à ne pas manquer !
Karaoké géant
Jeux et animations tout au long de la soirée
Rires, chansons et bonne humeur garantis
Ambiance campagnarde chaleureuse et festive assurée !
Tout est compris dans le tarif d’inscription repas complet, vins, café, digestif et animations.
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre voisins, préparez-vous à passer une soirée mémorable dans une ambiance simple, conviviale et authentique.
On compte sur vous pour mettre le feu à la salle et faire résonner les plus grands classiques du karaoké ! .
Pizzeria et Lounge l’Hermitage Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Banquet
L’événement Banquet Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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