Fête de l’été Les Fourgs
Fête de l’été Les Fourgs vendredi 26 juin 2026.
Les Fourgs
Fête de l’été
Cours de l’école Les Fourgs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Fêtez l’été et profitez d’une soirée en plein air.
Un rendez-vous festif avec danse et musique. Démonstration et initiation Bachata.
Petite restauration, buvette et paëlla sur réservation. .
Cours de l’école Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 46 91 56
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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