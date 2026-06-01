Les Fourgs

Fête de l’été

Cours de l’école Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Fêtez l’été et profitez d’une soirée en plein air.

Un rendez-vous festif avec danse et musique. Démonstration et initiation Bachata.

Petite restauration, buvette et paëlla sur réservation. .

Cours de l’école Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 46 91 56

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS