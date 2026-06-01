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Fête de l’été Les Fourgs

Fête de l’été Les Fourgs

Fête de l’été Les Fourgs vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Cours de l'école

Ville : 25300 Les Fourgs

Département : Doubs

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Les Fourgs

Fête de l’été

Cours de l’école Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Fêtez l’été et profitez d’une soirée en plein air.
Un rendez-vous festif avec danse et musique. Démonstration et initiation Bachata.
Petite restauration, buvette et paëlla sur réservation.   .

Cours de l’école Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 46 91 56 

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Les Fourgs a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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