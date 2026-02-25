BANQUET MÉDIÉVAL Place des Jacobins Toulouse
jeudi 27 août 2026 · Place des Jacobins · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BANQUET MÉDIÉVAL
Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Vivez une expérience insolite autour d’un banquet médiéval immersif. Un repas en cinq services, ponctué d’animations culturelles, pour goûter à l’histoire dans tous les sens du terme.
Et si l’on dînait comme au XIIIe siècle ? Le temps d’une soirée, le Couvent des Jacobins vous ouvre ses portes pour une plongée au cœur des saveurs médiévales. Dans un cadre patrimonial exceptionnel, installez-vous autour d’un banquet en cinq temps, conçu selon des recettes historiques, pour un festin qui stimule autant l’appétit que la curiosité. Pas de spectacle de jongleurs ici, mais des médiateurs passionnés qui ponctuent chaque plat d’anecdotes sur l’alimentation d’antan, l’évolution des goûts, l’étiquette à table ou encore les croyances liées aux aliments. Une soirée conviviale, culturelle et gourmande, où chaque bouchée raconte une histoire.
Bon à savoir
– Inscription obligatoire, nombre limité de places
– Adaptation possible pour les régimes végétariens et/ou sans alcool (à préciser lors de la réservation). Pas de menu enfant prévu. 60 .
Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Enjoy an unusual experience with an immersive medieval banquet. A five-course meal, punctuated by cultural events, for a taste of history in every sense of the word.
L’événement BANQUET MÉDIÉVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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