Banquet solidaire des chefs nantais, Little Atlantique Brewery / LAB, Nantes

Informations pratiques

Banquet solidaire des chefs nantais Lundi 26 octobre, 19h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique

55 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T23:00:00+01:00

‍ Qui ? Surprise ! Ni les cuisiniers, ni le menu ne vous sera dévoilé ! Nous vous laissons vous laisser tenter et venir découvrir ce que les 5 restaurateur.rice.s, membres de l’association, vous auront concocté.

️ Quoi ? Un banquet à la bonne franquette ! Pas de chichi ni plan de table ! Ici, dans une ancienne huilerie au cadre magnifique surplombant la Loire, les plats se partagent et les langues se délient. On découvre sa voisine ou son voisin de table, on échange, on goûte, on se régale des bons mets de ces fervents défenseurs du bien-manger et de la sélection de boisson.

Ce banquet sera l’occasion de mettre en avant une cuisine responsable faite avec des produits locaux provenant des paysans de notre territoire.

Grâce à votre soutien, un tiers des places de celui-ci sont réservées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique.

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-bouillonnantes/evenements/banquet-solidaire-des-chefs-nantais-du-26-10-2026-vegetarien »}]

Organisé par l’association Les Bouillonnantes, le Banquet des Chefs nantais revient le 26 octobre avec une 8ᵉ édition et un menu 100 % végétarien.