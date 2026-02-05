BANYULS BY NIGHT

12 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Vivez une soirée exceptionnelle un dancefloor géant à ciel ouvert sur l’esplanade du front de mer !!!

.

12 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an exceptional evening: a giant open-air dancefloor on the waterfront esplanade!

L’événement BANYULS BY NIGHT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par OT DE BANYULS SUR MER