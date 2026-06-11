Charolles

Baptêmes de plongée

Piscine intercommunale, route de Viry Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 1.3 – 1.3 – 1.9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

En partenariat avec le club de plongée, le Charolais sous l’eau, baptêmes de plongée à partir de 8 ans. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de la piscine. Tarif une entrée piscine = un baptême de plongée. .

Piscine intercommunale, route de Viry Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 36 03 piscine.charolles@legrandcharolais.fr

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English : Baptêmes de plongée

L’événement Baptêmes de plongée Charolles a été mis à jour le 2026-06-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III