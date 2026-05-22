Bar des sciences L’argent a-t’il une odeur? Hôtel Brit Bristol Montbéliard

Montbéliard

Bar des sciences L’argent a-t’il une odeur?

Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Le Bar des sciences propose un cycle de 3 rendez-vous autour de l’argent durant le mois de juin.

Deuxième rendez-vous L’argent a-t-il une odeur ? avec Gaëtan Mangin, chercheur associé au LIR3S et rattaché à l’Université de Bourgogne Europe.

L’idée que l’on se fait de l’argent est celle d’un étalon froid et neutre, qui ne représenterait qu’un moyen de donner une valeur à nos échanges. À partir de ses travaux de recherche menés sur les consommations contemporaines (notamment les usages de l’automobile et le recours au crédit à la consommation), le sociologue Gaëtan Mangin reviendra sur les dimensions symboliques et émotionnelles de l’argent. L’argent que l’on gagne par notre travail quotidien a la même saveur que celui que l’on gagne en jouant au loto ?

La valeur monétaire que l’on donne à nos achats se base-t’elle uniquement sur des besoins ou aussi sur nos sentiments ? Est-on vraiment si rationnels que cela, à propos de notre argent ? Celui-ci n’est-il pas, au contraire, à l’origine et/ou révélateur de passions toujours plus vives ? .

Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Bar des sciences L’argent a-t’il une odeur?

L’événement Bar des sciences L’argent a-t’il une odeur? Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD