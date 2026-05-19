Bar des sciences Une histoire d’argent Hôtel Brit Bristol Montbéliard

Montbéliard

Bar des sciences Une histoire d’argent

Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 22:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Le Bar des sciences propose un cycle de 3 rendez-vous autour de l’argent durant le mois de juin.

Premier rendez-vous Une histoire d’argent avec Yamina Tadjeddine, Professeure de sciences économiques à l’Université de Lorraine et actuellement directrice adjointe du Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA).

Nous essaierons, ensemble, de comprendre pourquoi nous acceptons la monnaie et les raisons qui peuvent conduire à la défiance monétaire. .

Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Bar des sciences Une histoire d’argent

L’événement Bar des sciences Une histoire d’argent Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD