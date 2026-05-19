Bar des sciences Une histoire d’argent Hôtel Brit Bristol Montbéliard
Bar des sciences Une histoire d’argent Hôtel Brit Bristol Montbéliard mardi 2 juin 2026.
Montbéliard
Bar des sciences Une histoire d’argent
Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 22:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Le Bar des sciences propose un cycle de 3 rendez-vous autour de l’argent durant le mois de juin.
Premier rendez-vous Une histoire d’argent avec Yamina Tadjeddine, Professeure de sciences économiques à l’Université de Lorraine et actuellement directrice adjointe du Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA).
Nous essaierons, ensemble, de comprendre pourquoi nous acceptons la monnaie et les raisons qui peuvent conduire à la défiance monétaire. .
Hôtel Brit Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bar des sciences Une histoire d’argent
L’événement Bar des sciences Une histoire d’argent Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs. Place Saint-Martin Montbéliard 23 mai 2026
- Nuit des musées La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard 23 mai 2026
- Nuit des musées au temple Saint-Martin. Temple Saint-Martin Montbéliard 23 mai 2026
- Parcours d’énigmes au cœur du circuit, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard 23 mai 2026
- La grande histoire du château, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard 23 mai 2026