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Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Lieu-dit Le Recoignot Moncoutant-sur-Sèvre

Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Lieu-dit Le Recoignot Moncoutant-sur-Sèvre

Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Lieu-dit Le Recoignot Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Recoignot

Adresse : LE BREUIL-BERNARD

Ville : 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Moncoutant-sur-Sèvre

Bar éphémère Nul Bar Ailleurs

Lieu-dit Le Recoignot LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 02:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le comité des fêtes du Breuil-Bernard vous invite à son bar éphémère, dans un lieu insolite.
Cette année ce sera dans un village Le Recoignot.
En vente sur place de la bière, du vin , du soft, des planches apéro et nouveauté cette année, vente de sandwich saucisses et chips.
Venez nombreux partager un moment sympathique avec nous.   .

Lieu-dit Le Recoignot LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 80 97  comitedesfetes.breuilbernard@gmail.com

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English : Bar éphémère Nul Bar Ailleurs

L’événement Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Bocage Bressuirais

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