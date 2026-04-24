Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Lieu-dit Le Recoignot Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Bar éphémère Nul Bar Ailleurs

Lieu-dit Le Recoignot LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08 02:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le comité des fêtes du Breuil-Bernard vous invite à son bar éphémère, dans un lieu insolite.

Cette année ce sera dans un village Le Recoignot.

En vente sur place de la bière, du vin , du soft, des planches apéro et nouveauté cette année, vente de sandwich saucisses et chips.

Venez nombreux partager un moment sympathique avec nous. .

Lieu-dit Le Recoignot LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 80 97 comitedesfetes.breuilbernard@gmail.com

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English : Bar éphémère Nul Bar Ailleurs

L’événement Bar éphémère Nul Bar Ailleurs Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Bocage Bressuirais